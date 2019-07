Toomas Alatalu: Putin kirjutab nüüd ka naabritele ajalugu

Ukrainlaste reageering ENPA otsusele oli ootuspärane ja pani ebamugavasse olukorda Euroopa ladviku, kellele kahekordne agressor Putin oli taas parketikõlblikuks muutunud hoolimata sellest, et ta polnud muutnud oma poliitikat riikide suhtes, kellele sõjaliselt kallale läks.

Mõlemad sõjad on ju sõna otseses mõttes lõpetamata. Paraku on sõdimine vaid pool oskust – tuleb osata ka sõda lõpetada. Nüüd sai aga taas selgeks, et Putinil tegelikult puudub ettekujutus, kuidas lõõmavad konfliktikolded kustutada.