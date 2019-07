Ago Anderson võttis jõuga suveks vaba aega

Miks eelistate töötada just Pärnus ja Endla teatris?

Pärast teatrikooli lõpetamist pakuti mulle Pärnu Endlas tööd ja kuna see on minu sünni- ja kodulinn, oli mul selle üle väga hea meel. Pärnusse olen jäänud esiteks puhtalt mugavusest, sest mul on siin kõik olemas: kodu, pere ja töö. Teiseks on mul võimalik Endla teatris töötamise kõrvalt ka teistes projektides osaleda. Ma ei ole ühes kohas kinni ja saan oma vahelduse­isu selliselt rahuldatud.