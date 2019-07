Saali ühte nurka on tekkinud kaks korrust. All olijad saavad võrktoolides õõtsudes juttu puhuda, nende pea kohal on aga patjadel lesimise rõdu. Asukohta on vahetanud lava ja seal, kus talvel hoiti ülerõivaid, on nüüd punase valgusega tuba – inspiratsiooni on saadud türgipärasest sigariruumist.