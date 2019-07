Hanna Koha: Püsimiseks on vaja tarkust

Maailm on metamorfoosis. Sajandeid ühes paigas kestnud ühiskond on tehnoloogia ja teaduse arengu tõttu kolimas uude kohta: arvutite ja sotsiaalvõrgustiku maailma. See maailm mängib olulist rolli ja hoolimata selle lühiajalisest olemasolust ei tohiks selle väge alahinnata.