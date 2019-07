Linn algatas lahingumoonatehase detailplaneeringu koostamise

“Oluline on, et see on suhteliselt hõredalt asustatud kant, samal ajal asustuse lähedal,” kommenteeris Nitrotoli juhatuse liige Jens Haug märtsis toimetusele asukohavalikut ja lisas, et see on hea nii ohutuse ja julgeoleku kui ka tööjõu ja logistika mõttes.