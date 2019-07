Sibyl Vane kogus tänavakontserdiga raha koduta loomade heaks

“Just nendel akustilistel pillidel oleme salvestanud kolmanda albumi, millelt paljusid lugusid festivalil esmaesitlesime,” rääkis bändi bassist Heiko Leesment. “Seega oli see ülesastumine meile väga põnev ülesanne mitmes tähenduses ja läks väga hästi. Plaadil on need lood muidugi selles kuues, mis juba meie kuulajatele ehk tuttavam, aga õhtu jooksul nägime selgelt, et uued lood kõnetavad rahvast.” Muusiku sõnutsi sai festivalil osalemisel otsustavaks see, et seda korraldavad kohalikud noored, kellele see oli esimene festivali korraldamise kogemus.