Suur galerii: Suupillimängijad saatsid festivali mööda vihma trotsides

“Ei maksa mõelda, et suupill on ainult vanade pärusmaa. Ja mul on sellest siiralt kahju, sest see festival on ellu kutsutud ju selleks, et laiendada inimeste maailmapilti. Näidata, et suupill on absoluutselt kõigi võimaluste instrument ja pole muusikastiili, mida sellega mängida ei saaks. See kõlab eriliselt,” kummutas ta eksiarvamust. “Suupill võib kõlada nagu viiul või oboe, nagu näitas meile tänavu prantsuse päritolu suupillikuninganna Chris­telle Berthon.”