Pärnu merekarud parandasid kohti

“Väga kena sõit, ilm oli mõnus ja purjetamisolud igati suurepärased,” rääkis kapten Tuulberg. “Meile väga meeldib, et ORC I ja ORC II grupp pandi koos sõitma. See annab võimaluse ennast suuremate jahtidega võrrelda. Suurvõistluste ettevalmistust silmas pidades on see väga hea treening.”