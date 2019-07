Mis ühendab Tõnu Oja ja Pärnut? Õige vastus: kreeka muusika

“Selles muusikas on mingisugune hoiak – uhke, aga samal ajal nukker,” arvab näitleja ja laulutekstide looja Tõnu Oja kreeka muusika kohta. Olavi ja Karolin Kõrre nõustuvad temaga. FOTO: Mailiis Ollino

Näitleja Tõnu Oja on just pooleli jätnud poja suvekodus vanale aidale maakividest uue vundamendi ladumise raske töö, et korraks Halingast Pärnusse sõita, ja näeb oma pruunis kampsunis ja kottades väga maamehe moodi välja. Oja tõdeb, et läbi ja lõhki maamees ta ongi.