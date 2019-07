Noored merekarud jahivad Itaalias MMi medaleid

Kolme sõidu järel juhivad tüdrukute regatti pealinna piigad Karolin Härm, Romi Safin ja Elisabeth Ristmets, pärnulanna Lisbeth Taggu on avapäeva järel seitsmes. Poiste arvestuses on liider taanlane Gustav Åsholm-Bradley, järgnevad tema kaasmaalane William Åsholm-Bradley ja Linus Gierlinger Austriast. Eestlastest asuvad tallinlased Jorgen Kuivonen ja Aleksander Kuusik vastavalt kuuendal ja seitsmendal kohal. Andrias Sepp on parima pärnakana kaheksas. Karel Ratnik asub edetabelis 22. ja Pert Salundi 43. positsioonil.