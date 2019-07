Inglise keelt räägitakse veel Iirimaal ja Maltal, kuid nemad on ametliku keelena esitanud euroliidule oma keele.

Selleks, et meid Euroopas paremini kuulda võetaks ja endiselt meeles hoitaks, on oluline osata teiste liikmesriikide keeli nagu prantsuse, hispaania või saksa. Ometi on nende keelte õpetamise seis Eestis nukker ja tekitab muret. Üha enam noori valib teiseks võõrkeeleks vene keele, mitte saksa või prantsuse. Nii võimegi jõuda olukorda, kus jääme Euroopas oma murede selgitamisel keelebarjääri tõttu hätta.