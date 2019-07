Tuule meeskond napsas napis tuules magusa etapivõidu

Eile hommikul enne starti saadeti saadeti Roomassaarest eskaadriga teele Antarktika ekspeditsioonile suunduv mootorpurjekas Admiral Bellingshausen. Regatipäeva avamisel ütles tillukesel folkboot-klassi jahil Joanna ümber Abruka seilanud president Kersti Kaljulaid: “On uhke tunne lähetada täna koos teele meie oma purjekas viima sõnumit, et eestlased on alati olnud meresõitja rahvas, kes on avastanud kogunisti ühe kontinendi.”