Kalev Vilgats: Manipuleeritud mari

Päritolumaa võltsimine on pettuse üks tahke. Teine ja veel hullem on see, et võõraste marjade puhul me ei tea, milliseid mürkaineid need sisaldavad. Lausa mõtlikuks võttis mind muusiku ja keskkonnaaktivisti Maria Juure artikkel Eesti Päevalehes, kus ta viitega USA keskkonnaorganisatsioonile Environmental Working Group kirjutas, et aastast aastasse on kõige mürgisem vili just maasikas. 2019. aasta kõige mürgisemate puu- ja juurviljade esikümnesse kuuluvad veel spinat, roheline lehtkapsas, nektariinid, õunad, viinamarjad, virsikud, kirsid, pirnid, tomatid, seller ja kartul. Sebisin ennast selle ameeriklaste organisatsiooni kodulehele ja lugesin sellest kõigest oma silmaga. Pane või hambad varna! Tõsi, ameeriklased on kõvad üldistajad, nii et eestimaine kapsas, tomatid, kartulid ja õunad saavad ehk armu, aga eksootiliste viljade puhul kipub käsi poes kõhklema.