Piltnik Triin Künnapas igatseb tiigrit ja alpakasid näha

Põline pärnakas, fotograaf Triin Künnapas rügab küll neil päevil tööd teha, kuid leiab aega puhata ja maakodus mõnuleda. “Ma olen suveinimene. Niipea kui külmaks läheb, eelistan kodus aega veeta. Talvel elan nagu karukoopas. Suvel tunnen, et energiat on ülearu, aga talvel see kaob,” tunnistab 29aastane kahe kooliealise poja ema, kes pigem elab päev korraga, kui teeb pikki plaane.