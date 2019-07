“Sellised algatused nagu kampaania #meieajakangelane näitavad, et Eestis on hoolivad inimesed, et meil on hooliv kodanikuühiskond. Loodan, et tänu sellele kampaaniale leiab nii mõnigi perevägivalla all kannatav inimene endas jõudu abi küsida ja pöörduda ohvriabi tasuta kriisitelefonile 116 006. On väga oluline, et perevägivalla all kannataja julgeks teha selle esimese sammu ja küsida abi,” ütles ta.