Merekarusid kollitas taas tuulevaikus

“Nagu sel aastal juba tavaks on saanud, pani tuulevaikus meie närvid mitmeks tunniks karmilt proovile,” kommenteeris 20. korda Muhu väina regatil seilav jahi Adventure kapten Alo Murutar eilset võistluspäeva. “Oli karta, et me enne päikesetõusu merelt ei pääse, aga õnneks saime distantsi viimases faasis Kihnu lõunapoist kuni finišini Pärnu muulide juures kihutada priske loodetuue toel. Oli raske, aga põnev sõit.“