Tööstuspärandi jätsid tuleviku kujundajad kahe silma vahele

Kuigi raudteemuuseum on tegutsenud inimpõlve pikkuselt ehk 1996. aastast, ei kajastu see näiteks Pärnumaa tulevikku vaatavas arengustrateegias 2035+. Võib-olla annab siin tunda val­dade hoogne liitmine, kui Lavassaare vald liideti Audruga ja see omakorda reformiti Pärnu linnaks? Muuseumraudtee kinnistu jaguneb Pärnu linna ja Põhja-Pärnumaa valla vahel.