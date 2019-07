Galerii: Paavo Järvi kutsus Pärnusse Grammy võitja

Tipp-plaadifirmade all plaadistav Mørk on üks tänapäeva hinnatumaid tšelliste, kelle tööd ja talenti on tunnustatud nii Grammy, Gramophone'i, ECHO Klassiku kui Midem'i auhinnaga.

Kontserdil toimus ühtlasi Kristjan Järvi oma isale Neeme Järvile tema 80. sünnipäevaks kirjutatud teose "Korale for 80" uue versiooni esiettekanne. Uue versiooni sai Kristjan Järvi valmis vahetult festivali eel tänavu juunis.

Samuti kanti ette Erkki-Sven Tüüri teos "L'ombra della croce". Kuna Tüür on tänavuse festivali resideeruv helilooja, viibis ta ka ise ettekandmise juures ja tuli ettekandmise järel rahva ette kummardama.

Peale selle, et tänavuse festivali kontsertidel on kavas palju Tüüri teoseid, on ka esinejate osas pööratud pilk Eesti oma muusikutele. Nii ava- kui lõppkontserdil on tänavu tähelepanu all kodumaised solistid.

"Peame oluliseks, et festival ja orkester jääksid tihedalt Eestiga seotuks. Seetõttu on ka Eesti Festivaliorkestris üle poole orkestrantidest eestlased, ehkki rahvusvaheliselt on hästi palju huvilisi ja soovijaid, kes hea meelega orkestrisse tuleks," avaldas festivali peakorraldaja Kristjan Hallik. "Seetõttu oleme hoidnud seda joont, et siin oleks ka eesti interpreete ja muusikat."

Homsel Järvi Akadeemia lõppkontserdil astuvad rahva ette parimad dirigeerimiskursuslased, kes tänavu õppisid Pärnus kolme Järvi ja Leonid Grini juhendatud meistrikursustel.