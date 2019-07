Kuidas saab oodata, et täisealisena tekib olematust kogemusest hoolimata päevapealt suur tööharjumus? Ilmselt ei saagi. FOTO: PP

Vanasõna ütleb, et kes tööd teeb, see rõõmu näeb. Töö ja vaev on eestlasele üldse omased. Kuid siit ja sealt kostab tihti arvamus, et noored on hukas: töö väärtust ei mõista ja lillegi ei liiguta.