Nädalast jäi kõlama: Martensi väljakul on muinsuskaitse liiast

FOTO: Andres G. Adamson

Kui 2006. aastal avardati Pärnu muinsuskaitseala, kasvata-des kaitstavat ­linna üle kahe kolmandiku võrra, jäi tegemata see, mis uuest muinsuskaitseseadusest lähtuvalt on nüüd kavas: hinnata muinsuskaitsealal hooned üksiti, jagades need väärtusklassidesse. Siis saab ehk must valgel ja ametlikult selgemaks, mida me õigupoolest kaitseme kaitsealast lähtuvalt ja mida objektiti.