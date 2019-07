Mikk Pärg: Hakkan tegema ja siis vaatan, kuhu välja jõuan

Vestlusest selgub, et karmina näiva ajateenistusmundri taga peitub romantilist luulet viljelev õrna hingega noormees.

Oled kultuurikorraldaja, kirjanik, õhtujuht, mustkunstnik, näitlemishuviline, ettevõtja, veebidisainer, baarmen ja kindlasti on neid ameteid veel. Kuidas sa ennast defineeriksid?

Miks just kunstnik?

Sinna ette saab panna igasugu sõnu: elukunstnik, luulekunstnik või lihtsalt kunstnik. Proovin ­asju teha nii, et see oleks loov. Mulle ei meeldi lihtsad lahendused. Kui on mingi loovam tee lahenduseni, siis valin selle, sest loovus viib edasi.