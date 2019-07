Kuresel poevad kaevajad põnevusega Pakamäe põue

“Ma olen siin juba kiviajast,” naeris hobiarheoloogiale 1977. aastal käe andnud Saamo Heldema, keda kui Läänemaa ajaloo talletajat tänas president Ilves Valgetähe V klassi teenetemärgiga. FOTO: Mailiis Ollino

Ajaloodoktor Mati Mandel on õhinas leidude üle, mis tulevad päevavalgele väljakaevamistega Pakamäe tipus kunagise neemiklinnuse alal. Eeldatavasti pronksiajal on siin vallil Soontagana maalinna väravas elanud ülik ja seepärast on vaid asjatundjale silmaga hoomatava valli sisse tehtud mõneruutmeetrine kaevend.