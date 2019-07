Pärnakast filmitegija Mati-Jüri Põldre “Peadirigent” on portree Klasist kui etendusi ettevalmistavast aktiivsest muusikajuhist.

Teise pärnaka, Mark Soosaare “Tulla, et minna” keskmes on Eri Klas ja tema ema Anna Klas. Filmi alg­elementideks on elu ja vaim. Eri Klas rändab Peer Gyndina suures maailmas ringi, eakas klaverikunstnikust ema ootab poega koju ja mängib igatsusest Solveigi laulu.