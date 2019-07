Galerii: Katariina II meeskond hoidis Muhu väina regatil Pärnu au kõrgel

Kõige dramaatilisem heitlus regativõidule käis ORC II grupis, kus pikka aega liidrikohta hoidnud Aivar Tuulbergi Katariina II pidi oma positsiooni loovutama. Etapivõidu noppis tallinlase Harles Liivi My Car, millest piisas, et kokkuvõttes kolmandaks tulla. Pärnakate peamine konkurent kullaheitluses, saarlase Kristen Pugi meeskond jahil Evelyn III finišeeris teisena ja kuna Katariina II jõudis lõpujoonele neljandal kohal, teenisid maratonregati võidu Saaremaa mehed. Võitjatega võrdselt kohapunkte saanud Tuulbergi paatkond pidi leppima hõbemedalitega ja mullu Muhu väina regati võitnud Alari Akermanni Sugar sai seekord viienda koha.

Pärnu jahtklubi lipu all võistlev Katariina II meeskond seilas pjedestaali teisele astmele.

Kõige suuremate jahtlaevade ORC I grupis sai Pärnu ringil esikoha kalevlase Tammo Otsasoo Forte. Regati võitis viimases sõidus viienda koha saanud Tiit Vihuli Olympic Hiiumaa klubist Dago, teiseks tuli sama klubi lipu all seilav Postimees Sailing Team Sven Nuutmanni juhtimisel ja kolmanda poodiumikoha hõivas Koit Pautsi Matilda 4 Haapsalust. Pärnu parimana lõpetas Tuule meeskond eesotsas Mati Sepaga regati seitsmendana ja Rain Liiberi Take Off oli üheksas.