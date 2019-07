Urmas Hännile: Me ei ole hobusevargad

Vastus on lihtne. Need sajad tuhanded kaeramootorid on aastate jooksul pihta pannud Tallinna ülikoolis pedagoogide ettevalmistamise varjus välja õpetatud ja praeguseks oma põhitööle keskendunud hobusevargad.

Nii vähemasti järeldub erakonna juhi EKRE volikogu istungil peetud kõnest. Täpsemalt selle teaduse lisarahastusele pühendadud lõigust, kus oraator tõdes: “Kahe protsendini me tõenäoliselt ei jõua, aga kui me jõuame näiteks 1,2 protsendini, siis on ka see suur asi. Aga mitte selleks, et täiesti olematu teadusliku tasemega, täiesti ilmselgelt propagandaasutuseks muutunud Tallinna ülikooli nuumata hobusevaraste koolitamiseks.”