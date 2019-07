Pärnumaal toimetanud arvatavad vargad peeti kinni Viljandimaal

„Politseil on kogutud info ja tõendite alusel alust Viljandimaal kinni peetud isikuid kahtlustada ka viimase nädala jooksul Pärnumaal Kilingi-Nõmme kandis toime pandud vargustes," sõnas Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Kaire Konts. Uurimine jätkub ja politsei teeb tööd edasi, et juhtunu kõik asjaolud välja selgitada. Juhtivuurija märkis, et kõik väärtuslikud asjad tasub silma alt ära panna, kodust lahkudes aknad sulgeda ja uksed lukustada ning lähedasi-naabreid informeerida, et nad saaksid teie varal silma peal hoida.