Kui inimene arvab, et tal võib olla allergia, tuleb pöörduda perearsti poole. Internetist loetu põhjal ei maksa endale diagnoosi panna.

“Allergiahaigusi on päris suur hulk ja eri haiguste korral on ka erinevad vaevused. Seega võiks otsustamise, kas kaebuse taga on allergia või mitte, jätta perearstile,” sõnab Pärnu haigla lasteallergoloog Maarja Kroon. Vajaduse korral suunab perearst patsiendi allergoloogi-immunoloogi vastuvõtule. Eriarsti visiidile saab tulla ainult saatekirjaga.