Jaak Aab: Riigiteenuste leidmiseks pole varsti kaarti vaja

Endine Pärnu maavalitsuse hoone sobib suurepäraselt riigimajaks. FOTO: Urmas Luik

Praegu on mõneski maakonnakeskuses riigiasutused laiali mitmel aadressil asuvates hoonetes. Inimesel on vaja suisa eraldi kaarti, mis aitab eri majade ja teenuste vahel orienteeruda. Kui on tarvis külastada mitut riigiasutust, tuleb varuda lisaaega, et jõuaks ära käia eri asutustes. Selline asutustevaheline seiklemine jääb peagi minevikku, kuna loome maakonnakeskusesse riigimaja või paar keskset valdkondlikku maja.