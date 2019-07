Galerii: suvepealinna südames müüakse kanepit

Kõnealuse kaupluse juhataja Risto, kes ei soovinud oma perenime lehes avaldada, ei olnud kursis, kas tegemist on sellesama ravikanepiga, mida müüvad apteegid. Küsimuse peale, kuidas CBD ehk kannabidiool (tuntuim üle 100 kannabioidist ehk looduslikust ühendist, mida kanepitaim sisaldab) inimorganismi mõjutab, ulatas ta brošüüri, kus on kirjas, et CBDd on kasutatud ravi eesmärgil. Brošüüri andmeil peaks CBD olema iiveldus-, krambi- ja põletikuvastane, neuroleptiline, antioksüdandirikas ja seda on kasutatud loodusliku antidepressandina.