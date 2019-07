19aastane Maria Kallastu: Loodan jõuda sinnani, et olen enda üle uhke

Ooperilauljast ema Kai ja heliloojast isa Andrus Kallastu perre sündinud Maria on aga omaette inimene. Muusika voolab küll veres ja on kinnitanud end näppudes ja häälepaeltes, mil ta alustas kuueaastaselt papa käe all klaveriõpinguid ja jälgis mamma laululapsi, kes nende koduseinte vahel vokaaloskusi lihvisid.

“Terve elu oli plaan saada klassikaliseks muusikuks, vahepeal isegi ooperilauljaks. Sain aga ühel hetkel aru, et see ei ole minu asi,” tõdes Kallastu, märkides, et vanemad on näidanud, kui raske võib olla muusiku elu. “Ema on mulle naljatades öelnud, et ära hakka muusikuks: see on lihtsalt nii keeruline,” avaldas ta. “Mu elus pole aga mingisugust teist asja, mis mulle nii väga meeldiks. Siin ma nüüd olen.”