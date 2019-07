Bluus sündis jahtklubis kohapeal

Teemapäevade peakorraldaja Üllar Kallau on tuntud eelkõige kujurina, kuid bluusi on ta viljelnud juba väiksest saati. Ta mäletab, kuidas sai rütme mängitud vabadel lavadel ja nõnda tekkiski bluusipäevade idee.

Bluusimeeste sõpruskond on Pärnus olemas ja ulatub lausa riigipiiridest välja. Tänavu võõrustab suvepealinn bluusimängijaid nii Soomest kui Lätsist. Varem on pilt olnud isegi kirjum. Nimelt Pärnu bluusipäevadele on tulnud esinejaid Brasiiliast, USAst, Inglismaalt ja Austraaliast.