Tapamaja galerii tagahoov avaneb nagu Lihula ajalooraamat

Tosin aastat tagasi ostis sajandeid vana maja ja selletaguse hoonestatud krundi Kaido Saak, kes hiljuti valiti EELK Lääne pastoriks. Kodus ei julgenud ta naisele, Lihula muusika- ja kunstikooli direktorile Piia Saagile esialgu tunnistada, millise tehingu ta tegi. Aga üle-eelmisel suvel avas Piia Saak kunagises elu- ja karnihoones galerii ning selle taga autentsel kujul säilinud munakivisillutise ja abihoonetega sise- ja majandusõu on kujundatud loomeinimese käega. MTÜ Lihula Meistriaed põhitegevusena ongi märgitud kunstiloome.

“Kui perenaine on kohal, siis on uks lahti,” selline on kolmandat suve tegutseva Tapamaja galerii tööpõhimõte.