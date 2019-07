E-kirja saates võib kogemata andmekaitse reegleid rikkuda

E-kirja saata on nüüdisajal nii lihtne ja tavapärane, et selle koostamisele ei pöörata tihtipeale suuremat tähelepanu. Andmekaitse inspektsioon (AKI) aga rõhutab, et elektronkirja koostades tasub mõnda pisiasja siiski jälgida. Muidu võib kirja saatja teadmatusest rikkuda andmekaitse eeskirju.