Noored purjetavad MMil tõusvas joones

„Ilmad on siin lõunamaale kohased, tuult puhub iga päev neli–viis meetrit sekundis ja õhusoojust on üle 40 kraadi,“ rääkis MMil eestlasi juhendav treener Elise Umb. „Tüdrukud ja poisid võistlevad koos ja väljaspool arvestust osalevad sportlased, kes vanuse poolest ei peaks enam RS Fevasse sobima. Näiteks võistlust juhtiva Uus-Meremaa paadi roolimees on üle 40 aasta vana. Jäänud on veel kaks päeva, MMi lõplikud tulemused peaksid selguma reede õhtuks.”