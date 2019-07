Neli pärnakat arvati Eesti tiimi kandidaatide hulka

Star Sailors League Nations Gold Cupi nimeline võistlus toob 2021. aastal Šveitsi üle 40 riigi tipp-purjetajatest koosnevad 11-liikmelised meeskonnad. „Tegemist on täiesti uue formaadiga, mille eesmärk on luua maailma suurim ja kõrgeima tasemega purjetamisvõistlus, kus omavahel võtavad mõõtu riikide praegustest ja kunagistest parematest purjetajatest koosnevad rahvusmeeskonnad,“ selgitas Eesti tiimi kapten Tõnu Tõniste. „SSL Nations Gold Cup on sündinud ligemale 100 rahvusvahelise klassi purjetaja soovist populariseerida spordiala. Kogu sarja ülesehitus on inspireeritud jalgpalli maailmameistrivõistlustest, kus alagruppides võistlevad omavahel neli riiki. Neist saavad edasi kaks, kuni finaali jääb neli tugevamat meeskonda. Võistlusteks spetsiaalselt loodud purjekas SSL 47 on sportlik, 14,3 meetri pikkune kiiljaht. Võistlejatele tagab paadid korraldaja ja igal tiimil on võimalus kord aastas minna Šveitsi laagrisse, et võistlusvarustusega tutvuda ja treenida.“