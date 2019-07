Nädalast jäi kõlama: Tõsiselt võetav kuumus

Lääne-Euroopat on samuti tabanud suur kuumalaine, mis tasapisi peaks hakkama järele andma. Ühendkuningriigis, kus rohkem ollakse harjunud kehva suusailmaga, oli teisipäeval üle 30 soojakraadi. The Guardian kirjutas, et juba kell viis hommikul on 23–24 kraadi, kuigi normaalne oleks 13–14 kraadi. Muide, kõrgeim ööpäeva keskmine temperatuur 23,3 kraadi mõõdeti Ühendkuning­riigis juulis 1948. Võimalik, et brittide kuumarekord 38,5 kraadi puruneb samuti.