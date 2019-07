Kai Esna: Edu sõltub kokkusattumustest, õnnest ja tööst

Kuidas ja millal võimlemiseni jõudsite?

Olen Tartust pärit ja ema viis mind lapsena Vanemuisesse balletitundi. Mõne aasta harjutasin priimabaleriin Alla Udovenko (praegu Lilleorg, toim) käe all ja siis läksin edasi võimlemistrenni. Mu ema oli varem samuti võimleja ja ma olen väga tänulik, et ta mindki sinna trenni viis. Nüüdseks olen olnud võimlemisega seotud üle 50 aasta.

Tundsite kohe, et võimlemine on teie ala?

Jah, sest meil oli väga tore tüdrukute seltskond ja suurepärane treener Maire Kamarik. Õppisin kogu oma Tartu perioodi ühe treeneri käe all ja tema kasvandik on ka Janika Mölder, kes alustas siis, kui mina lõpetasin.

Kas treeningute kõrvalt alustasite kohe võistlemisega?

See kõik läks loomulikku rada ­pidi. Sel ajal oli tegemist rütmilise võimlemisega, nüüd on nimetused muutunud. Rühm- ja iluvõimlemine on praegu eri spordialad, kuigi võhikule tundub see kõik üks ja seesama. Praegu loetakse iluvõimlemise meistreid alade kaupa eraldi, varem said Eesti meistriks aga kõikide alade üldvõitjad.