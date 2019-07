U23 MM: Eesti neiud võistlevad pühapäeval B-finaalis

„Tüdrukud on paljudest konkurentidest mitu aastat nooremad ja sel põhjusel on tasemevahe loomulik. Sõit tuli kenasti välja ja näiteks võrreldes Poznani MK-etapiga olime märksa paremad. B-finaali läheme eesmärgiga endast parim anda,“ rääkis vahetult pärast sõitu võistluspaigas viibiv treener Jaanson.

Juba avapäevast saati on tiitlivõistlusi mõjutanud vääramatu jõud: tugevad tormi-iilid koos äikesetormidega on sundinud korraldajaid mitu korda sõite edasi lükkama. Finaalsõit on kavas samuti homme kell 17.05. Peale eelnimetatute kvalifitseerusid neljapäeval sõidetud eelringidest võitjatena medalisõitu Ungari ja Saksamaa.