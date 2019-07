Pärnu piigad said MMil kuuenda koha

„Meie noortele oli see esimene kogemus purjetada RS Feva klassi maailma tippseltskonnas,“ rääkis treener Elise Umb. „Vōistlus oli väga hästi korraldatud, toreda ja hea emotsiooniga ja siin valitses vahva purjetamisfestivali meeleolu. Kōik sõidud korraldati kiiresti ja sujuvalt. Sportlastele ja treeneritele polnud olud kerged, kuna kuumust oli kõigil päevadel üle 40 kraadi, mida eestlastel on raske taluda, ja tuuled oli vaiksed. Kolm meie sportlast tuli sellele regatile Zoom8 klassi maailmameistrivōistlustelt. Tuleb neid tunnustada selle eest, et pidasid kaks pikka võistlusnädalat valule vastu. Tulime MMile teadmiseta, kus me teistega vōrreldes asume ja milline on meie tase. Nägime, mis toimub maailma tipus selles paadiklassis ja õppisime palju juurde.”