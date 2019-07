Album, mis on tulvil armastuse kergust ja raskust

​Lugudest on muusikute paar teinud nii omailmelised versioonid, et kohe ei taipagi, et enamik laule on kaverid. Näiteks on Hardi Volmeri ja Roald Jürlau kirjutatud, Singer Vingeri esituses kõlanud rokipalast “Ei midagi erilist” saanud rahulik ja harmooniline laul, kus algset kitarrisoolot asendab klaverimäng. Plaadi avalugu “Valgusemaastikud” räägib ehk kõige enam armastusest oma kodumaa vastu. Kuigi lugu tuli välja 1987. aastal, mil kontekst oli hoopis teine, sobib selle sõnum igasse aega. Kauneid Eesti maastikke, mida kirjeldab selle laulu sõnade autor Doris Kareva, kujutab albumi ümbriski.