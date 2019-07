Pärnu linnavalitsuse hallata on 18 lasteaeda, millest kolmes (ujulaga lasteaedades) on kohatasu 70,50 eurot kuus, kümnes lasteaias on kuutasu 56,40, kahes 43, ühes 34,78, ühes 30,08 ja ühes 22 eurot. See teeb 18 lasteaia keskmiseks 52,68 eurot kuus.