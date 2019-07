Leo Tammiksaar: Kas me ei lammuta liiga kergekäeliselt?

Pärnakas Leo Tammiksaar kirjutas toimetusele oma emotsioonidest, kui juhtus 16. juulil sõitma Tammsaare tänavat pidi ja nägi, et uhkest vanast kivimajast on püsti veel vaid pool seina. Uskumata oma silmi, sõitis ta sinna uuesti kaks päeva hiljem, et veenduda: plats oli puhas. Kunagine linna vaestemaja on läinud kõige kaduva teed, et teha ruumi politsei- ja piirivalveameti nüüdisaegsele hoonekompleksile. Lammutustööd kunagise sõjaväeosa territooriumil on lõpusirgel.