Kuldse Trio mehed Jüri Vlassov ja Mihkel Smeljanski esinevad nüüd kahekesi peamiselt pubides. Bändi kolmas liige on helimees. Kui mõni aeg tagasi publik veel uuris, kus kolmas laulja on, siis enam mitte. FOTO: Lilli Tölp

Näitlejana karjääri alustanud Jüri Vlassov ja Mihkel Smeljanski on alati kahel rindel esinenud. Kui küsida, mis neid ikka lavalaudadele toob, vastavad mehed, et nende eri tööd on üksteist täiendanud ja nii looming kui publik meele erksa hoidnud.