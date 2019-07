Nooruke piiritaja võib kuni kolm aastat kordagi maandumata lennata

Südasuvist taeva­laotust jälgides hakkab silma üsna tihe liiklus. Peale inimesi kandvate raudlindude lendavad mööda nii kaelustuvid, sookured, pesa seljatanud noored hallhaigrud kui esimesi lende tegevad pääsukesed. Viimaste taustal jäävad silma möödavuhi­sevad ja kriiskavad piiritajad, kes minu silmis on ühed meie eriskummalisemad tiivulised.

Piiritajaid on rahvapäraselt kutsutud piir-, must-, tuule-, torni-, metsa- ja laanepääsukesteks. Viimased kaks nimetust viitavad sellele, et osa piiritajaid pesitseb metsades ja raiesmikele jäetud säilikpuude õõnsusteski. Enamik neist aga tiirutab asulate ja taluhoovide kohal, sööstudel suisa kuni 220kilomeetrise tunnikiirusega.