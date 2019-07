Pärnus varastati taas kaks jalgratast

„Viimase nädala jooksul on Pärnu linnas varastatud kümmekond jalgratast, osa neist on olnud lukustatud, osa mitte. Vargad on tegutsenud kohtades, kus nad oma tegutsemisega kahtlust ei ärata ja ratta varastamine võib võtta vaid mõne sekundi," rääkis Pärnu jaoskonna juht Üllar Kütt.

Küti sõnade kohaselt on politsei varguste osas alustanud menetlused ja teeb praegu aktiivselt tööd selle nimel, et varas või vargad võimalikult kiiresti tabada. "Mitmed neist vargustest on jäänud linnakaamera vaatevälja, samuti on meile laekunud erinevat infot võimalike varguse toime pannud isikute kohta, mida praegu kontrollime," selgitas ta.