Silvia Paluoja: Tegelik maaelu jääb Exceli tabelist välja

Kas maaeluministeerium õigustab oma nime või kui kaugele ulatub selle instantsi vaateväli, kui maainimeste põhimureks on endiselt halvad ühendusteed ja interneti aeglus? Väidan, et vaade on üsna piiratud, sest maaelupoliitika ja analüüsi osakonna esindaja nägi vaid linnaelanike arvu suurenemist. Aga seda teame tematagi, et ainuüksi pealinna on koondunud kolmandik Eesti inimestest.