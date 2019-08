Allar Raja oskab vaid aktiivselt puhata

Olete pärit Pärnumaalt, aga vahepeal mujalgi elanud.

Olen pärit Sindist ja põhikoolis õppisin seal, gümnaasiumis aga Pärnus. Sealt edasi tuli kaitsevägi, elu USAs ja õpingud politseikoolis Paikusel. 2005. aastal asusin Tallinna õppima ja pärast seda tulin tagasi Pärnusse. Vahepeal õppisin kaugõppes Tartu ülikoolis, aga Pärnu on kogu aeg keskmes olnud. Tallinnas õppides veetsin kõik nädalavahetused Pärnus ja praegu on minu elu põhiliselt siin kandis.

Miks otsustasite just kodumaakonda ankrusse jääda?

Mulle sobib ja meeldib siinne elutempo. Kõik vajalik on Pärnus olemas ja suuremad linnad lähedal. Tallinnas kulub kontrastina palju aega planeerimisele või ühest kohast teise sõitmisele. Pärnus jõuab päevaga kõik asjaajamised tehtud. Siin on sõudmiseks suhteliselt head tingimused.

Kus Pärnumaal asub teie lemmikpaik?

Minu puhul on märksõna “vee- ja jõearmastus”. Kui saaksin, valiksin elamiseks mõne veeäärse krundi, näiteks Sindi poole jäävad mõnusad elukohad. Väga valiv ja pirtsakas ma ei ole, pean elukoha mõttes oluliseks pigem inimesi, kes seal lähistel on. Kõik muu vajalik on tavaliselt ümber nurga: meri lähedal, metsa ja parke jagub.