Kristi Hunt: Trahvi menetlemise eest maksab isegi vanaema

Riik soovib üksnes osaliselt panustada täitemenetluse 21. sajandisse toomisse ja kahjuks puudutaks see ainult seda osa, mis on avalikkusele seksikas ja mida saab poliitilises propagandas hästi ära kasutada.

​Eestis on võlgnikke umbes kümme protsenti elanikest. Inimesed, kes on sattunud kohtutäituri juurde, kurdavad, et süsteem on segane. Siin tuleb võlgnikega nõustuda, kuna riik muudab seadusi pidevalt poliitilistes tõmbetuultes ehk ad hoc – “mõeldud-tehtud” põhimõttel, mis omakorda teebki süsteemi lihtinimesele arusaamatuks. Et praegune süsteem oleks kõikidele selge, tuleks vaadata üle iga seadus, kus on täitemenetlusega kokkupuude.