Totakalt lummav: platsitäis noori, kelles pulbitseb naer

Aastatega oli noortel sahtlisse kogunenud mitukümmend omaloomingulist laulu, mida aeg-ajalt kas Leiutajateküla sünni­päeval või õhtuti lõkke ääres kitarri saatel on üles võetud. Ühel tavalisel südasuvisel tööpäeval, kõrval paber laulude nimekirjaga, leiti, et kõik see rokk, räpp ja popp vajab laiemat kõlapinda. Lihtsates viisijuppides nähti ­potentsiaali. Ja nii sündis noorte enda muusikal “On igaüks meist leiutaja”, mida nüüdseks on teemapargis etendatud kaks korda. Viimane ettemäng ootab ees ­augusti lõpus.