Kuu jagu Templit päevaga: pärnakad korraldavad linnafestivali oma inimestele

Linnafestival In August on üsnagi muusikakeskne: esinevad Pärnu bändid, toimuvad muusikaviktoriin ja -laat.

Kohalikud aktiivsed kulturnikud eesotsas kultuuriklubi Tempel programmijuhi Andres Tölbiga soovisid tänavu ärajäänud Augustiunetuse asemel tuua pärnakatele festivali, mis täiesti Pärnu nägu. “Tahtsin kohe alguses, et üritus oleks hästi Pärnu-põhine,” märkis Tölp, reedel algava uue linnafestivali In August peakorraldaja. “Kõik inimesed, kes sellega seotud nii korralduses kui platsil, on pärnakad.”